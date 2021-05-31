تحذير من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

حذّرت الحكومة اليمنية من حدوث كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر، جراء تفاقم الوضع في خزان صافر النفطي، مشيرة إلى التهديد بالغ الخطورة لليمن والإقليم والملاحة الدولية.

وأكد وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، أن الحكومة تولي التعامل المسبق والاستجابة مع تداعيات الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة أهمية قصوى، بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وشدد الوزير على ضرورة تبادل الخبرات الفنية بين الدول العربية والإقليمية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، لإعداد خطة طوارئ مشتركة لمواجهة الكارثة.

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