روسيا تسجل أعلى حصيلة للاصابات بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت روسيا تسجيل أعلى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ 19 مارس الماضي وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

و ذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي أنه تم تسجيل 9694 اصابة مقارنة بيوم أمس الذي شهد 9289 إصابة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا خمسة ملايين و63 ألفا و 442 إصابة.

فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 355 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 401 حالة وفاة في اليوم السابق عليه ليبلغ مجموعها 121 ألفا و 162 حالة وفاة.