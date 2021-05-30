أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى مصر منذ 13 عاماً

المصدر: القاهرة - أ ف ب

وصل وزير الخارجية الاسرائيلي غابي أشكينازي إلى القاهرة الأحد في أول زيارة لوزير خارجية اسرائيل لمصر منذ 13 عاما، حسبما أكد على حسابه الرسمي على موقع تويتر، لعقد مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري حول الأوضاع في غزة.

وكتب أشكينازي على تويتر بالعربية «شكرا على دعوتك وزير خارجية مصر سامح شكري. انها أول زيارة لوزير خارجية اسرائيلي لمصر منذ 13 عاما».

وأضاف «سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي».

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان مقتضب السبت أن شكري سوف يستقبل نظيره الاسرائيلي «لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير»، وسط القاهرة.

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