جونسون يتزوج خطيبته في «حفل سري»

المصدر: لندن - رويترز

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد أنه تزوج خطيبته كاري سيموندس في مراسم حضرها عدد محدود من الأشخاص في كاتدرائية وستمنستر أمس السبت.

ولم يتم الإعلان عن المراسم مقدما وقالت تقارير إعلامية إن الضيوف تمت دعوتهم في اللحظة الأخيرة إلى الكاتدرائية الواقعة في وسط لندن، مضيفة أنه حتى كبار الموظفين في مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

وقال مكتب جونسون «تزوج رئيس الوزراء والسيدة سيموندس بعد ظهر أمس في حفل صغير بكاتدرائية وستمنستر... سيحتفل الزوجان بزواجهما مع العائلة والأصدقاء الصيف المقبل».

وتقتصر حفلات الزفاف في إنجلترا حاليا على 30 شخصا بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.

ويعيش جونسون (56 عاما) وسيموندس (33 عاما) سويا في داوننغ ستريت منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 2019.

ويوم السبت أُغلقت الكاتدرائية فجأة الساعة 1:30 بعد الظهر. وذكرت تقارير إعلامية أن سيموندس وصلت بعد 30 دقيقة في سيارة ليموزين مرتدية فستانا أبيض طويلا.

والعام الماضي أعلن الزوجان خطبتهما وأنهما ينتظران مولودا. وولد ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون في أبريل 2020.

وتزوج جونسون مرتين قبل ذلك ويرفض ذكر عدد الأبناء الذين أنجبهم.

وكان آخر زواج لجونسون من المحامية مارينا ويلر. وأنجبا أربعة أطفال لكنهما أعلنا الانفصال في سبتمبر 2018.

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