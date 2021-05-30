مسرور بارزاني: الإمارات تدعم بقوة أوضاع اللاجئين والنازحين في كردستان العراق

المصدر: أربيل ■ وام

أشاد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق رئيس مؤسسة البرزاني الخيرية مسرور بارزاني، بالدور الذي تضطلع به دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لدعم الأوضاع الإنسانية في الإقليم.

وأعرب عن تقديره لمبادرات الإمارات التنموية على الساحة العراقية، مؤكداً حيوية البرامج والمشاريع التي تنفذها الدولة.

وقال بارزاني إن الإمارات تسهم بقوة في تعزيز جهود بلاده لدعم أوضاع النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق.

جاء ذلك خلال استقبال مسرور بارزاني في أربيل وفد الإمارات الذي زار الإقليم لتنفيذ عدد من المهام الإنسانية والصحية، برئاسة الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي محمد عتيق الفلاحي.

وأكد بارزاني خلال اللقاء أن الإمارات كانت على الدوام سباقة إلى الوقوف بجانب الشعب العراقي، داعمة ومساندة لقضاياه الإنسانية والتنموية، مثمناً توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي «أم الإمارات»، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، بتدشين برنامج للتطعيم ضد «كورونا» في أربيل يستهدف 15 ألف لاجئ ونازح في مرحلته الأولى.

وأكد الفلاحي خلال اللقاء اهتمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بالأوضاع الإنسانية والتنموية في كردستان العراق.

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