اكتشاف نسخة هجينة متحوّرة لـ «كورونا» في فيتنام.. والصين تغلق حياً في الجنوب

المصدر: عواصم ■ وكالات

اكتشفت فيتنام نسخة جديدة متحوّرة لفيروس كورونا تنتقل سريعاً عبر الجو وتُعد مزيجاً من النسختين الهندية والبريطانية، وفيما أغلقت الصين حياً في مدينة غوانتشو بالجنوب في محاولة للسيطرة على وقف تفشي الفيروس،

أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن أكثر من 169.29 مليون نسمة أُصيبوا بـ«كورونا» على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و665 ألفاً و531.

وتفصيلاً، قال وزير الصحة في فيتنام نغوين ثان لونغ، خلال اجتماع وطني لمناقشة الوباء أمس «اكتشفنا نسخة هجينة جديدة من النسختين الهندية والبريطانية».

وتابع «من العلامات المميّزة لهذه النسخة انتقالها سريعاً عبر الجو. يزداد تركز الفيروس في سوائل الحلق بشكل سريع وينتشر بقوة بالغة في البيئة المحيطة».

ولم يحدد عدد الإصابات التي تم تسجيلها بالنسخة الجديدة، لكنه ذكر أن فيتنام ستعلن قريباً اكتشافها على خارطة العالم للمتحوّرات الجينية.

وأفادت وزارة الصحة بأنه كانت هناك سبع نسخ متحورة معروفة لفيروس كورونا في فيتنام قبل إعلان لونغ.

وتحاول فيتنام جاهدة التعامل مع انتشار جديد للفيروس في أكثر من نصف أراضيها، بما في ذلك في مناطق صناعية ومدن كبرى مثل هانوي ومدينة هو شي منه.

وسجّلت فيتنام أكثر من 6700 إصابة بينها 47 وفاة بالفيروس، معظمها منذ أبريل.

وفي تايلاند، احتجت الحكومة أمس، على تقارير إعلامية في بريطانيا أطلقت على نسخة متحورة جديدة لـ«كورونا» مثيرة للقلق «المتحوّرة التايلاندية».

ورُصدت النسخة أول مرة في تايلاند لدى مسافر يبلغ من العمر 33 عاماً، وفق ما أفادت السلطات الصحية البريطانية، لكن اكتُشفت 109 إصابات بها في بريطانيا مذاك.

وفي الصين، أغلقت السلطات حياً في مدينة غوانتشو بالجنوب أمس، في محاولة للسيطرة على ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة.

وسجّلت المدينة التي تعتبر مركزاً صناعياً وتقع شمال هونغ كونغ، وتُعد نحو 15 مليون نسمة 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وقال مكتب الصحة البلدي في غوانتشو في مذكرة إنه تم تحديد خمسة شوارع في حي ليوان وسط المدينة على أنها «مناطق عالية المخاطر»، وأمر السكان بالتزام منازلهم ريثما يتم استكمال فحوص «كوفيد».

وقال مسؤولون محليون في قطاع الصحة، إنهم يعتقدون أن تفشي الفيروس المحدود في غوانتشو قد يكون مرتبطاً بامرأة تبلغ من العمر 75 عاماً ثبتت إصابتها بنسخة الفيروس المتحوّرة التي تم التعرّف عليها أول مرة في الهند.

من جهتها، سجلت الهند أمس، 173790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية لها منذ 45 يوماً، بينما ارتفع عدد الوفيات 3617.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 27.7 مليوناً مع تسجيل 322512 حالة وفاة.

وفي تايوان سجلت الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد قفزة لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن مراكز تايوان لمكافحة الأمراض، أعلنت في بيان تسجيل عدد قياسي من الوفيات بالوباء، بواقع 21، بالإضافة إلى 320 إصابة محلية مؤكدة.

وفي برلين أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أمس، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 5000 و426 إصابة.

كما سجل المعهد 163 حالة وفاة جديدة جراء الوباء على مدار الساعات الـ24 الماضية، مقابل 170 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

من جهتها، أعلنت روسيا أمس، تسجيل 9289 إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19» في الساعات الـ24 الماضية منها 3241 في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و53748.

عالمياً أظهر إحصاء لـ«رويترز» أن أكثر من 169.29 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و665 ألفاً و531. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

• الهند تسجل أقل زيادة يومية في إصابات «كورونا» منذ 45 يوماً.

• ألمانيا تسجل أكثر من 5000 إصابة جديدة بـ«كورونا» في يوم واحد.

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