الحكومة الأميركية تسعى لرفض دعوى قضائية ضد ترامب

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت صحيفة واشنطن بوست إن وزارة العدل الأميركية طلبت من قاضٍ اتحادي رفض دعوى قضائية تم رفعها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ووزير العدل السابق وليام بار ومسؤولين آخرين بشأن التصدي بقوة ضد محتجين سلميين خلال مظاهرة عند البيت الأبيض العام الماضي .

ونقلت الصحيفة عن محامي وزارة العدل قولهم إنه ينبغي اعتبار ترامب والمسؤولين الأميركيين الآخرين محصنين من الدعاوى المدنية بشأن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة لحماية الرئيس وتأمين تحركاته.

ورفع هذه الدعوى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وجماعات أخرى بسبب أسلوب التعامل مع المتظاهرين خلال مظاهرة ضد العنصرية ووحشية الشرطة في أول يونيو 2020 ، في أعقاب وفاة المواطن الأسود جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما في منيابوليس بعد أن جثا رجل شرطة أبيض على رقبته لأكثر من تسع دقائق.

واستهدفت الدعوى إصدار أمر يعلن أن ترامب وبار ومسؤولين آخرين انتهكوا الحقوق الدستورية للمتظاهرين.

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