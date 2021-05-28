مصر تعيد تأهيل 4 جسور في العراق

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أفادت وسائل إعلام مصرية أن وزارة قطاع الأعمال العام وقعت عقدا لإعادة تأهيل أحد أهم الجسور في مدينة الموصل العراقية، وذلك بتكلفة نحو 240 مليون جنيه (15.4 مليون دولار).

وكانت شركة النصر العامة للمقاولات التابعة للوزارة انتهت مؤخرا من إعادة تأهيل 3 جسور أخرى في الموصل، كما تتفاوض الشركة لإنشاء جسر في محافظة كركوك.

يأتي ذلك في إطار التقارب المصري العراقي خلال الشهور الماضي، وإعلان مصر المشاركة في إعادة إعمار العراق، خاصة في الأماكن التي شهدت الحرب على داعش.

كان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس هشام أبو العطا قد قام مؤخرا بزيارة إلى العراق، حيث أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين هناك لبحث تعزيز فرص التعاون وتنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية في العراق في ضوء تنوع مجالات عمل الشركات التابعة في مجالات المقاولات والكهرباء والإسكان، وفقا لجريدة "الشروق" المصرية.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في يونيو 2014، أنشأت الحكومة أكثر من 600 كوبري ونحو 21 محوراً جديدة بتكلفة أكثر من 85 مليار جنية (5.3 مليار دولار)، بحسب صحيفة أخبار اليوم الحكومية.

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