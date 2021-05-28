شرطية فرنسية تتعرض لهجوم بالسكين

طعن رجل شرطية عدة مرات في مقر شرطة بلدة "La Chapelle-sur-Erdre" في مقاطعة لوار أتلانتيك في غرب فرنسا.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد تمكن الرجل من الهروب بعد سرقة مسدس الشرطية.

وأكدت أن الشرطية أصيبت بجروح خطيرة في الفخذ وتم نقلها إلى غرفة الطوارئ في مستشفى جامعة نانت

ولم تعلن الشرطة عن دوافع الحادث بعد.

وذكرت الوسائل الإعلامية أن 80 من عناصر الشرطة يبحثون عن المشتبه فيه بطعن شرطية في مدينة نانت غربي فرنسا بالإضافة إلى طائرة هيلكوبتر.

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