التمرين العسكري «زايد 3» بين الإمارات ومصر يتواصل حتى الأحد

المصدر: أبوظبي ■ وام

في إطار البرامج العسكرية المجدولة بين البلدين، التي تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية والقتالية وتعزيز الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة الإماراتية والمصرية، يواصل التمرين العسكري المشترك «زايد 3»، الذي يُقام على أرض الدولة بمشاركة وحدات من القوات البرية والقوات الخاصة من الإمارات ومصر، فعالياته حتى يوم 30 مايو الجاري. ويأتي التمرين في إطار حرص قواتنا المسلحة على تنفيذ عدد من التمارين المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف صقل القدرات والإمكانات القتالية، وذلك انطلاقاً من حرص وزارة الدفاع الدائم على رفع مستوى الأداء والكفاءة والعمل بروح الفريق الواحد، وفق استراتيجية واضحة المعالم، تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة، للتعامل مع الأجهزة والأسلحة الحديثة على جميع مسارح العمليات. وشهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب، التي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات لرفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشتركة من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم، والتعرف إلى الخبرات القتالية لدى الجانبين وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التي تم التخطيط والإعداد لها مسبقاً، إلى جانب التدريب على أعمال الاستطلاع واستغلال طبيعة الأرض وأنسب أساليب القتال في المدن ومواجهة العناصر الإرهابية.

وأظهرت المرحلة مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقٍ وتنظيم خلال تنفيذها الأعمال القتالية المختلفة، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلتا الدولتين من إمكانات بشرية وفنية واستعداد قتالي عالٍ لمجابهة أية مخاطر قد تواجه المنطقة، وتهدد أمن واستقرار الدولتين الشقيقتين.

• التمرين يهدف إلى صقل القدرات والإمكانات القتالية.

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