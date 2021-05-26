لجنة الانتخابات السورية تعلن امتلاء صناديق الاقتراع في 3 مناطق

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية إعلانها امتلاء صناديق الاقتراع في عدد من مراكز الانتخاب بدير الزور والحسكة واللاذقية نتيجة الإقبال الكثيف واللجان الفرعية تقوم بتزويدها بالصناديق الفارغة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أدلى بشار الأسد ترافقه زوجته أسماء قبل ظهر اليوم الأربعاء بصوتيهما في مدينة دوما، التي كانت تعد من أبرز معاقل الفصائل في الغوطة الشرقية قرب دمشق، قبل طردها منها ربيع العام 2018.

وعلى وقع هتافات تأييد من المحيطين به أبرزها "بالروح بالدم نفديك يا بشار"، انتقد الأسد في تصريحات لصحافيين ما سماه "المواقف الصادرة مؤخراً من دول غربية معظمها ذات تاريخ استعماري ... تعلّق على الانتخابات وتعطي تقييماً لها وتحدد شرعيتها وعدم شرعيتها".

وقال الأسد: "طبعاً نحن كدولة لا نقبل أبداً بمثل هذه التصرّفات، لكن الأهم مما تقوله الدولة أو تصمت عنه، هو ما يقوله الشعب"، مضيفاً: "أعتقد أن الحراك الذي رأيناه خلال الأسابيع الماضية كان الرد الكافي والواضح وهو يقول لهم: قيمة آرائكم هي صفر وقيمتكم عشرة أصفار".

وشارك عشرات آلاف السوريين الخميس الماضي في عملية الاقتراع في سفارات بلادهم وقنصلياتها في اليوم المخصص للمقيمين خارج سورية، ممن يحملون جوازات سفر سارية وتركوا البلاد بطريقة شرعية، وهو ما لا يسري على ملايين اللاجئين الذين فروا من البلاد.

وشدّد الأسد، الذي يستعد للفوز بولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، الأربعاء على أنّ "المواطن السوري حر" وقراره بيده "وليس بيدّ أي جهة أخرى".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عند السابعة صباحاً (04,00 ت غ). وعرض التلفزيون السوري مشاهد تظهر صفوفا طويلة من الناخبين تتشكل أمامها في عدد من المناطق.

وأدلى المرشح لانتخابات الرئاسة السورية محمود مرعي بصوته في الانتخابات بمركز مدرسة جودت الهاشمي في دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن المرشح الرئاسي عبدالله سلوم عبدالله أدلى أيضاً بصوته في الانتخابات الرئاسية بمركز مجلس الشعب.

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