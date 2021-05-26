مقتل فلسطيني برصاص الأمن الإسرائيلي في الضفة

المصدر: رام الله ■ أ.ف.ب

قتل فلسطيني، فجر أمس، برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية، قبل ساعات من زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن وحدة إسرائيلية دخلت مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين (قرب رام الله) لاعتقال أحد المطلوبين ولكنها قتلت شاباً آخر من أقربائه.

وأعلنت مصادر طبية هوية القتيل ويدعى أحمد جميل فهد من مخيم الأمعري.

من جانبه، أكد مصدر أمني إسرائيلي أنه خلال محاولة اعتقال لنشطاء في رام الله، قتل شخص من الذين كانوا يساعدونهم على يد قوات خاصة من حرس الحدود الإسرائيلي.

في الأثناء، بدأت السلطات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية، بحسب مصادر متطابقة، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تنفذ حملة «فرض النظام وتطبيق القانون».

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