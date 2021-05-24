وصول وزير خارجية قطر إلى القاهرة لبحث التعاون وآخر التطورات بالمنطقة

المصدر: القاهرة - د ب أ

وصل إلى القاهرة بعد عصر اليوم الإثنين نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من السودان فى زيارة لمصر تستغرق يومين، وذلك في إطار جولة عربية يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية القطري خلال زيارته لمصر عددا من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وقطر وعودتها إلى طبيعتها قبل تعليق العلاقات بين البلدين منتصف عام 2017 إلى جانب استعراض آخر التطورات بالمنطقة وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واليمن وسورية وليبيا وسد النهضة الإثيوبي.

يذكر أن وزير خارجية قطر قام بزيارتين إلى ليبيا والسودان، حيث التقي كبار المسؤولين في البلدين وبحث معهم دعم علاقات التعاون وآخر التطورات العربية والأفريقية.

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