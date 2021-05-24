وفد مصري يبحث في غزة تثبيت اتفاق التهدئة

المصدر: غزة ■ د.ب.أ

وصل وفد أمني مصري، أمس، إلى قطاع غزة، ضمن مساعيه لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وهذه هي الزيارة الثانية للوفد المصري إلى قطاع غزة خلال 48 ساعة.

وقال مصدر في حركة «حماس»، إن الوفد المصري، سيبحث مع قيادة الحركة ترتيبات ما بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، وأوضح أن الحركة مصرة على التمسك بمطالبها بشأن وقف ممارسات إسرائيل بحق المسجد الأقصى، وخطط تهجير سكان حي الشيخ جراح، إضافة إلى إدخال تسهيلات جوهرية على حصار غزة.

وبحسب المصدر، فإن من المقرر أن يبحث الوفد المصري تصورات مقترحة لترتيبات بدء إعادة إعمار قطاع غزة.

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