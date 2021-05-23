كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 166 مليونا والوفيات أكثر من 3,44 مليون حالة

المصدر: نيويورك - د ب أ

أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في أنحاء العالم تجاوز 4ر166 مليون حالة .

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 166 مليونا و 438 ألفا و 36 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و 449 ألفا و 399 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا .

وجاءت الولايات المتحدة في صدارة الدول من حيث عدد الوفيات تلتها البرازيل ثم الهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا.

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