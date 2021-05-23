ارتفاع طفيف في إصابات «كورونا» بالسعودية

المصدر: الرياض ■ د.ب.أ

ارتفعت إصابات فيروس «كورونا» في المملكة العربية السعودية، بشكل طفيف، أمس، مقارنة بالحالات المسجلة أول من أمس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في المملكة إلى 439 ألفاً و847 حالة مؤكدة، بزيادة 1142 إصابة عن المسجلة الجمعة والتي بلغت 1136 حالة.

وتم تسجيل 1089 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 423795 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7237 حالة وفاة.

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