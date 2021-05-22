«كورونا» حول العالم.. الإصابات 165.6 مليوناً وإعطاء 1.58 مليار جرعة لقاح

المصدر: نيويورك ■ د.ب.أ

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19» في أنحاء العالم تجاوز 165.6 مليوناً حتى صباح أمس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 1.58 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 165 مليوناً و600 ألف حالة، والوفيات إلى 3.43 ملايين حالة.



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة «بلومبرغ» للأنباء أن متوسط معدل التطعيم العالمي يقدر بنحو 27.1 مليون جرعة في اليوم الواحد.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، بينما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي.





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