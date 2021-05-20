مصر: تعيين مهندسين لقيادة قطارات السكة الحديد قريبا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تعيين مهندسين من خريجي الكليات التكنولوجية، لقيادة قطارات السكة الحديد، بعد تدريبهم على قيادة القطارات، واجتيازهم الدورات اللازمة، وذلك في خطوة جادة لتقليل حوادث القطارات، متابعا أنّه يسير بشكل منتظم في عملية تطوير منظومة السكك الحديدية، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال الوزير، في تصريحات صحافية بديوان عام وزارة النقل، إنّه سيتم وقف تشغيل القطارات القديمة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، في أول ديسمبر المقبل، وستكون جميع القطارات العاملة حديثة وجديدة، لافتا إلى توريد نحو 110 جرارات أميركية جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، و390 عربة قطار روسية جديدة من إجمالي 1300 عربة، في إطار تحديث منظومة الجر، لتقليل حوادث القطارات.

وأضاف كامل الوزير، أنّ قطارات السكة الحديد تقل حاليا نحو مليون راكب يوميا عبر جميع الخطوط، والوزارة تسعى لنقل مليوني راكب يوميا منتصف 2024، مؤكدا أنّه شدد على الالتزام الكامل بإجراء عمليات الصيانة العاجلة والبسيطة والشاملة لجميع القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، والحفاظ على حركة القطارات.

وأوضح وزير النقل، أنّ هناك بعض حوادث القطارات تقع بسبب إهمال العنصر البشري، مؤكدا أنّه لا يوجد أي خصخصة لمنظومة السكك الحديدية، والعمل جار لمواصلة التطوير والتحديث، حتى تضاهي مثيلاتها عالميا، موضحا أنّه سيتم استبعاد أي عامل يقصر في أداء واجبه الوظيفي.

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