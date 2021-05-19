نتنياهو: "إسرائيل تسعى إلى سحق حماس أو ردعها"

المصدر: تل أبيب - أ ف ب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن حملة القصف الجوي على قطاع غزة تهدف إلى "سحق حركة حماس إذا لم تنجح في ردعها".

وأضاف: "هناك طريقتان فقط يمكن التعامل بهما معهم (حماس)، إما أن تسحقهم، وهذا دائماً احتمال مفتوح، أو تردعهم، ونحن منخرطون الآن في ردع قوي".

وتابع أمام مجموعة سفراء أجانب في تل أبيب: "لكن يجب أن أقول أننا لا نستبعد أي احتمال".

وأصر نتنياهو على أن إسرائيل "لم تسع إلى التصعيد الذي بدأ في 10 مايو عندما أطلقت حركة حماس صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية بعد توجيه إنذار إلى إسرائيل بضرورة إخلاء المسجد الأقصى وباحاته في القدس من أفراد الأمن الإسرائيلي"، وربط نتنياهو التصعيد لأعمال العنف بقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلغاء الانتخابات الفلسطينية التي كان من المقرر أن تجري في 22 مايو الجاري.

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