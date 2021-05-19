أكبر منافسي أردوغان في الانتخابات يعلن عن حزب جديد

المصدر: أنقرة ■ أ.ف.ب

أعلن أكبر منافسي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في انتخابات 2018، أمس، عن تشكيل حزب جديد يعتزم قيادته في الحملة المقبلة. ومثّل محرم إنجه حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحصل على 30.64% من الأصوات، وخسر أمام أردوغان الذي نال 52.6% في الانتخابات الأخيرة، لكنه اختلف مع قادة الحزب، وخسر معركة قيادة الحزب اليساري أمام كمال كيليشدار أوغلو.

وكشف عن اسم حزبه الجديد، وهو «حزب الوطن»، واتهم حكومة أردوغان بـ«نهب» الدولة.

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