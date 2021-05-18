الأمم المتحدة: مانحون يتعهدون بدفع 340 مليون دولار لمساعدة الروهينغا

المصدر: جنيف - رويترز

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم إن المانحين تعهدوا بدفع 340 مليون دولار، أي أكثر من ثلث مليار دولار كانت المفوضية ناشدت بجمعها لمساعدة اللاجئين الروهينغا في بنغلادش.

وقال المفوض السامي لشؤون الإنسان فيليبو غراندي في إفادة بجنيف إن المانحين تعهدوا حتى الآن بدفع 340 مليون دولار في برنامج 2021، أي أن نسبة التمويل تبلغ في الوقت الراهن 36 %.

من جانب آخر قال مسؤول بالحكومة الهندية اليوم إن عدد اللاجئين القادمين من ميانمار إلى الهند تجاوز 15 ألفا، ومن المرجح أن يعبر المزيد الحدود مع احتدام القتال في بعض أنحاء ميانمار بسبب الاضطرابات التي أعقبت انقلاب الأول من فبراير العسكري.

وقال نائب رئيس مجلس التخطيط في ولاية ميزورام إتش. راماواي إنه بحلول أبريل عبر الحدود نحو 1800 شخص من ميانمار، منهم عدد من أعضاء البرلمان، مضيفا أن العدد تضخم في الآونة الأخيرة ليتجاوز 15400.

وذكر أن السكان والمنظمات غير الحكومية يهتمون بشؤون الوافدين، لكن حكومة الولاية طلبت مساعدة من السلطات الاتحادية.

وأضاف.. مع زيادة حدة القتال في ولاية تشين بشمال غرب ميانمار المقابلة لولاية ميزورام الهندية، فإنه من المتوقع زيادة عدد اللاجئين الوافدين إلى الهند.



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