السعودية تسجل 12 حالة وفاة و 886 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، تسجيل 12 حالة وفاة و 886 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 433980 حالة.

وتم تسجيل 1127 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 418914 حالة (نحو 96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة لمصابين بكورونا، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7174 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 7892 حالة، منها 1377 حالة حرجة.

وتجاوز عدد جرعات لقاحات كورونا التي جرى إعطاؤها 7ر11 مليون جرعة.

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