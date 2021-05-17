تايلاند تخفف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا

المصدر: بانكوك - د ب أ

سمحت السلطات التايلاندية اليوم، للمطاعم باستقبال الزبائن، وذلك على الرغم من ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وسمحت السلطات للمطاعم في المناطق التي تسجل معدلات مرتفعة من حالات الاصابة بفيروس كورونا، وتشمل العاصمة بانكوك، باستقبال الزبائن مجددا، ولكن بسعة 25 % فقط. وكان يٌسمح في السابق للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل للمنازل فقط.

وتواجه تايلاند أكبر تفش لفيروس كورونا منذ أبريل الماضي، في حين تم اكتشاف بؤرة تفش جديد للاصابات بين السجناء.

وقد سجلت السلطات الصحية 9635 حالة إصابة جديدة اليوم، من بينها 6853 حالة إصابة بين سجناء.

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