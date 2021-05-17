قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 162.71 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و512115.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 585994-32996953

الهند: 270284-24684077

البرازيل: 434715-15586534

فرنسا: 107616-5877787

تركيا: 44537-5106862

روسيا: 255345-4940245

المملكة المتحدة: 127679-4450777

إيطاليا: 124156-4159122

إسبانيا: 79339-3604799

ألمانيا: 86110-3595204

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 15930-1136917 ‭‭‭‭

34 ‬‬‬‬- الأردن: 9226-723069

39 - الإمارات: 1629-544931

40 - لبنان: 7586-535181

41 - المغرب: 9098-514817

44 - السعودية: 7147-432269

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