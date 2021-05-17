قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 162.71 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و512115.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 585994-32996953
الهند: 270284-24684077
البرازيل: 434715-15586534
فرنسا: 107616-5877787
تركيا: 44537-5106862
روسيا: 255345-4940245
المملكة المتحدة: 127679-4450777
إيطاليا: 124156-4159122
إسبانيا: 79339-3604799
ألمانيا: 86110-3595204
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 15930-1136917
34 - الأردن: 9226-723069
39 - الإمارات: 1629-544931
40 - لبنان: 7586-535181
41 - المغرب: 9098-514817
44 - السعودية: 7147-432269
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