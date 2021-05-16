الكويت: التصعيد الإسرائيلي يهدد أمن وسلام المنطقة

المصدر: الكويت - د ب أ

أدان وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن «ما تشهده فلسطين اليوم أحد أعنف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف الناصر، في كلمته اليوم الاحد أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بالرياض، أن «تصعيد الاحتلال يهدد أمن وسلام المنطقة»، مشيراً إلى أن «جرائم الاحتلال في القدس هي انتهاك لكل الأعراف الدولية».

وأوضح أن «الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تستهدف تغيير الحقائق وفرض الأمر الواقع»، معربا عن استنكار الكويت بـ «أشد العبارات محاولات الاحتلال الإسرائيلي طمس معالم القدس الشريف واستمرار بناء المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني في خرق للقوانين والمواثيق الدولية».

وقال: «نجدد تمسكنا بالموقفين العربي والاسلامي بأن السلام هو الخيار العادل والشامل».

ويعقد الاجتماع افتراضيا بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.

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