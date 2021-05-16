12 قتيلاً في إعصارين بالصين

المصدر: بكين ■ أ.ف.ب

أعلنت السلطات الصينية، أمس، أن إعصارين أديا إلى سقوط 12 قتيلاً على الأقل وأكثر من 400 جريح، بعد عبورهما وسط وشرق البلاد.

وضربت رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة، أول من أمس. وقالت سلطات مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 280 آخرون.

وإلى جانب آليات تضررت من سقوط أشياء، اقتلعت أشجار وسقطت أعمدة كهرباء ما حرم أكثر من 26 ألف منزل من التيار الكهربائي، وانهار نحو 30 منزلاً، بحسب سلطات هوباي.

من جهة أخرى، ضرب إعصار قوي أيضاً مدينة سوتشو بالقرب من شنغهاي، حيث بلغت سرعة الرياح 200 كلم في الساعة، حسب السلطات المحلية. وأفادت حصيلة أن الإعصار أودى بحياة أربعة أشخاص، بينما فقد شخص وأصيب 130 آخرون بجروح طفيفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news