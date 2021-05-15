مقتل 12 وإصابة المئات بسبب إعصارين في الصين

المصدر: شنغهاي - رويترز

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت إن إعصارين اجتاحا مدينة ووهان بوسط البلاد وبلدة في إقليم جيانغسو الشرقي مما أسفر عن سقوط 12 قتيلا وإصابة المئات وتدمير منازل وممتلكات.

وأضافت الوكالة أن تقارير أفادت بمقتل ثمانية في ووهان بإقليم هوبي كما أصيب 280 بعد أن اجتاح إعصار منطقة كايديان في الساعة 8:39 من مساء أمس الجمعة.

ودمر الإعصار 27 منزلا وألحق أضرارا بنحو 130 منزلا آخر.

وقالت شينخوا إن إعصارا آخر اجتاح بلدة شنغتسه بمنطقة سوتشو في إقليم جيانغسو مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة 149.

وقال مسؤولو الإطفاء إن الرياح ألحقت أضرارا بمنشآت كهرباء وهدمت عددا من مباني المصانع.

وغالبًا ما تضرب الأعاصير جيانغسو في أواخر الربيع وأوائل الصيف. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في الصين هبوب المزيد من العواصف الشديدة على شنغهاي وأجزاء أخرى من منطقة دلتا نهر يانغتسي في وقت لاحق اليوم.

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