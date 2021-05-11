العراق يؤكد على أهمية التعاون الأمني مع السعودية

المصدر: بغداد - وكالات

استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، في مكتبه بالعاصمة العراقية بغداد، نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الذي وصل في وقت سابق اليوم إلى بغداد.

من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ضرورة تعزيز التعاون الأمني مع السعودية وبما يخدم إستقرار البلدين وأمنهما الداخلي ومحاربة فلول داعش الإرهابية.

وشدد الكاظمي خلال أستقباله الأمير خالد بن سلمان ، على أهمية تفعيل النتائج الإيجابية التي أثمرت عن الإجتماع الأخير للجنة التنسيقية العراقية السعودية، والدفع بملف الإستثمارات السعودية في العراق إلى الأمام، في مجال الإعمار ومختلف القطاعات الأخرى.

وأوضح إن المرحلة الحالية من العلاقات الثنائية تشهد خطوات مثمرة، بما يصبّ في مصلحة البلدين وتعزيز أمن واستقرار المنطقة وترسيخ التنمية المستدامة فيها.

وأشار إلى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية، فضلًا عن التعاون الأمني في مجال الحرب على فلول داعش الإرهابية.

من جانبه، نقل الأمير خالد بن سلمان تحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات على مختلف الصعد.

وقال أن توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى جميع أجهزة المملكة العربية السعودية بالإنفتاح على العراق وتعضيد التعاون المشترك في مختلف المجالات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news