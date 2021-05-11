رسالة جديدة من السيسي للمصريين بشأن أزمة سد النهضة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تفرط في حقوقها المائية في نهر النيل.

جاء هذا في تصريحات للرئيس المصري على هامش افتتاح مشروعات عدة في هيئة قناة السويس، بحسب موقع «بوابة الأهرام».

ودعا السيسي المصريين إلى عدم القلق بشأن حقوق مصر المائية في النيل وقضية سد النهضة الإثيوبي، معربا عن تقديره وسعادته بقلق المصريين على حقوقهم.

وأوضح السيسي أن قضية سد النهضة تدار من خلال المفاوضات، مشيرا إلى أن عملية التفاوض تحتاج إلى صبر وتأني.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حذر إثيوبيا الشهر الماضي من «المساس بحقوق مصر المائية»، مشددا على أن «الخيارات كلها مفتوحة».

وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.



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