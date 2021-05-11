فتح تحقيق حول إجازة أمضاها جونسون في الكاريبي

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

يخضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لتحقيق حول تمضية إجازة فاخرة في جزر الكاريبي بعد فوزه في الانتخابات التشريعية في نهاية 2019، وفق ما ذكرت السلطة البريطانية المكلفة ضمان الامتثال للقواعد البرلمانية على موقعها الإلكتروني.

وأمضى الزعيم المحافظ وشريكته كاري سيموندز، أعياد رأس السنة في جزيرة «موستيك» الخاصة في أرخبيل غرينادين الكاريبي.

وكان بوريس جونسون أشار في إعلان كشف الأصول عندما كان نائباً في البرلمان إلى أن هذه الإجازة التي بلغت كلفتها 15 ألف جنيه إسترليني (17400 يورو بالسعر الحالي) مقدمة من رجل الأعمال ديفيد روس، وهو متبرع للحزب المحافظ.

وأثار جونسون الغموض عندما نفى في بادئ الأمر دفع هذا المبلغ قبل أن يتراجع عن كلامه على لسان المتحدث باسمه ليؤكد أنها «ميزة عينية».

وأشارت الحكومة البريطانية في وقت سابق إلى أن كل شيء تم التصريح عنه في الإشهار.

وجاء ذلك فيما يتزايد الضغط على رئيس الوزراء البريطاني الذي يواجه اتهامات تطال نزاهته والعلاقة بين السلطة والمكاسب الخاصة مع فتح تحقيق في تمويل أعمال تجديد شقته في داوننغ ستريت، ورغم ذلك فاز الحزب المحافظ بزعامة جونسون في الانتخابات المحلية البريطانية التي جرت في 6 مايو، وانتزع فيها منطقة هارتليبول (شمال شرق)، أبرز معاقل حزب العمال.

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