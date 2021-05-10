مآذن القدس تطلق نداء موحداً لإنقاذ المسجد الأقصى

المصدر: القدس - د ب أ

أطلقت مآذن القدس نداءً موحدا لأبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجدهم للتدخل من أجل فك الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، ولإنقاذ المصلين المحتجزين.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، "ناشد المؤذنون أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مدن الضفة الغربية الوقوف إلى جانب إخوانهم بالقدس كل حسب استطاعته من أجل إجبار الاحتلال على الانسحاب من باحات المسجد الأقصى".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني التعامل مع 180 إصابة بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، وأكد أن الاحتلال منع الطواقم الطبية من دخول الأقصى.

وأضاف الهلال الأحمر، أنه تم نقل 50 إصابة من باب الأسباط إلى مستشفيات القدس المحتلة المختلفة وجارٍ نقل إصابات أخرى، وما يحول دون ذلك هو إجراءات قوات "الاحتلال" الإسرائيلي.

وكانت الأوقاف الإسلامية قالت إن "قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ اليوم باحات المسجد دون أي سبب، وترفص السماح للأطقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان".

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