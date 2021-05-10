انفجارات تهز القدس وصواريخ من غزة على إسرائيل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن 7 صواريخ أطلقت من قطاع غزة وسقطت في القدس وحولها، في المقابل، شنت إسرائيل غارات على أهداف في القطاع، مؤكداً إخلاء الكنيست الإسرائيلي، وتعليق مناورات عسكرية مجدولة.

في هذه الأثناء اشتبك فلسطينيون يرشقون الحجارة مع أفراد الشرطة الإسرائيلية الذين استخدموا قنابل الصوت والرصاص المطاطي خارج المسجد الأقصى في القدس اليوم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 305 فلسطينيين أصيبوا في أعمال العنف، نُقل 228 منهم على الأقل إلى المستشفيات وحالة بعضهم حرجة، بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة 21 شرطيا.



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