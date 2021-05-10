ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا في مستشفيات مصر إلى 74.4%

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن بلوغ نسبة الشفاء من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية 74.4 % بعد ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176763 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم الحالات الجديدة بعد ثبوث إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال، في حديث لموقع "اليوم السابع"، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 237410 من ضمنهم 176763 حالة تم شفاؤها، و13904 حالة وفاة.

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