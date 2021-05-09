طيران الإمارات تدشن جسرا جويا إنسانيا لنقل مواد الإغاثة العاجلة الخاصة بـ«كوفيد-19» إلى الهند

المصدر: دبي - وام

أطلقت طيران الإمارات جسرا جويا إنسانيا بين دبي والهند لنقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة لدعم جهود الهند في معركتها للسيطرة على الوضع الخطير لـ«كوفيد-19» في البلاد.

وستقدم طيران الإمارات سعة شحن مجانا «حسب توفرها» على جميع رحلاتها من دبي إلى تسع مدن في الهند لمساعدة المنظمات غير الحكومية الدولية على توصيل إمدادات الإغاثة بسرعة إلى حيث تمسُّ الحاجة إليها.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي خلال الأسابيع القليلة الماضية أدوية ومعدات طبية على رحلات الشحن المنتظمة والعارضة «تشارتر» إلى الهند.

وتشكل مبادرة الجسر الجوي الأخيرة تعزيزا للدعم الذي تقدمه طيران الإمارات للهند ولجهود المنظمات غير الحكومية.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وقوف طيران الإمارات مع الشعب الهندي وبذل قصارى جهودها لمساعدة الهند على الوقوف على قدميها.

وقال سموه «أننا تربطنا مع الهند علاقات وثيقة منذ أطلقنا أولى رحلاتنا إليها في عام 1985 فنحن نتمتع بخبرات كبيرة في جهود الإغاثة الإنسانية ومع تسييرنا 95 رحلة أسبوعيا إلى 9 وجهات في الهند فإننا نقدم سعة كبيرة منتظمة وموثوقة لنقل مواد الإغاثة وسنعمل بالتعاون الوثيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي التي تعد أكبر مركز للإغاثة خلال الأزمات في العالم لتسهيل وتسريع حركة الإمدادات الطبية العاجلة».

وأضاف سموه أنه بلغ وزن الشحنة الأولى في إطار جسر طيران الإمارات الإنساني إلى الهند 12 طنا من الخيام متعددة الأغراض وقدمتها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ونقلت إلى العاصمة دلهي.

ومن جهته ذكر جوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية أن دبي التي تحتضن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية أصبحت بالتنسيق مع الوكالات الإنسانية قادرة على مساعدة المجتمعات والعائلات الأكثر احتياجا العالم وما تدشين الجسر الجوي الإنساني بين دبي والهند بتسهيل من الإمارات للشحن الجوي والمدينة العالمية ووكالات الأمم المتحدة لنقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة سوى مثال آخر على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لهذا الصرح الإنساني، مشيرا الى ان في العام الماضي تم إرسال أكثر من 1292 شحنة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ما أرسى معياراً للاستجابة الإنسانية على مستوى العالم.

وأضاف، نحن نقدر عالياً الجهود الكبيرة التي تبذلها شريكتنا الإمارات للشحن الجوي لإنشاء هذا الجسر الجوي الإنساني بين دبي والهند في هذه الظروف الصعبة.

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