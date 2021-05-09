مصر: تطعيم مليون و300 ألف شخص ضد فيروس كورونا

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد اليوم الأحد الانتهاء من تطعيم مليون و300 ألف شخص ضد فيروس كورونا، مضيفا أن عدد من قاموا بالتسجيل على الموقع المخصص للتسجيل بلغ 2 مليون و400 ألف.

ونقلت "بوابة أخبار اليوم" على موقعها الإلكتروني اليوم عن مجاهد قوله إن عدد جرعات لقاحات كورونا التي وصلت مصر حتى الآن تخطى 2 ونصف مليون جرعة، مؤكداً أن غير المصريين يعاملون نفس معاملة المصريين في تلقي اللقاحات بالمجان.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، قد أعلنت استقبال 1.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والواردة من "كوفاكس" خلال الأسبوع الجاري، ويلحقها 1.7 مليون جرعة أخرى بنهاية شهر مايو الجاري.

وقالت وزيرة الصحة إنه من المنتظر استقبال مليون جرعة من لقاح "سينو فارم" الصيني ، على شحنتين خلال الشهر الجاري أيضا.

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