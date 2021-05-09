الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى معالجة ثغرات الحصول على العلوم والتكنولوجيا

المصدر: نيويورك ■ وام

حثت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي على معالجة الثغرات في الحصول على العلوم والتكنولوجيا، من أجل تحسين جودة ورفاهية الحياة في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك، في بيانٍ ألقته عبر الاتصال المرئي وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، في منتدى الأمم المتحدة السنوي السادس للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقالت الوزيرة الأميري في البيان: «لقد كان للعلم والتكنولوجيا دور مهم في العام الماضي، فقد كانت التكنولوجيا الأداة التي دعمت أنظمة الرعاية الصحية لدينا، حيث اكتشف العلماء والأطباء المزيد عن الفيروس. وكانت الأداة التي وفرت لنا وسيلة الوقاية، وهي اللقاح. وكانت الأداة التي مكّنت أطفالنا من مواصلة التعلّم، كما كانت الأداة التي دعمت الاقتصادات، حيث استمر العمل بأشكاله المختلفة».

وشدّدت الوزيرة على قدرة العلم في التقريب بين الناس وإيجاد الحلول للقضايا المعقدة، وأشارت إلى كيفية قيام دولة الإمارات بتشكيل نظامها العلمي والتكنولوجي، مع التركيز بشكلٍ أساسيٍ على تغير المناخ، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي والمائي.

وبخصوص جائحة «كوفيد-19» شدّدت الوزيرة على أهمية المرونة والتأقلم، مُشيرة إلى أن دولة الإمارات قامت بمراجعة سياساتها لضمان صمود وفعالية السياسات محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى معالجة تحدياتها الرئيسة وتحويلها إلى فرص للنجاح والازدهار.

علاوة على ذلك، أوضحت الوزيرة الأميري أن دولة الإمارات قامت ببناء نظام للعلوم والتكنولوجيا أكثر صموداً لمواجهة التحديات وزيادة الإنتاج والتأثير في الاقتصاد والمجتمع. وأضافت أن دولة الإمارات تواصل تعزيز جهودها الدولية وتعاونها في البحث والتطوير، وكمثالٍ على ذلك، أشارت إلى «مهمة الابتكار الزراعي للمناخ» (AIM for Climate) التي أعلنت عنها دولة الإمارات إلى جانب الولايات المتحدة والشركاء الآخرين خلال قمة الرئيس الأميركي، جو بايدن، حول المناخ. وتهدف المبادرة إلى تسريع البحث والتطوير الزراعي الذي سيمكّن الصناعة من مكافحة تغير المناخ بشكلٍ أفضل.

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