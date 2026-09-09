الإمارات تتصدر عربياً.. وتحقق قفزة نوعية في نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «PISA 2025»

حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «PISA 2025»، الذي تشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كما تصدرت دولة الإمارات الدول العربية المشاركة بالبرنامج في مجالات العلوم والرياضيات والقراءة.

وأكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، أن هذا الإنجاز ثمرة جهود وتكاتف جميع المؤسسات التعليمية في الدولة وكوادرنا ومعلمينا في تطوير قدرات الطلبة في مجالات القراءة والعلوم والرياضيات وتزويدهم بالمعارف والإمكانات التي تُمكّنهم من مواكبة متغيّرات المستقبل والإسهام في صناعته.

وأشارت إلى أن طموح طلبتنا وإصرارهم على المنافسة والتميّز بقدراتهم ومهاراتهم جزء أساسي من هذا الإنجاز العالمي، وأوضحت أن هذه النتائج تُجسّد رؤية وطنية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي، وتعكس مدى التقدم الذي حققته في الجاهزية الرقمية للمدارس، وترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث كانت دولة الإمارات سبّاقة في تدريس مادة الذكاء الاصطناعي، مؤكدة استمرار تطوير التعليم، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.

وارتفع متوسط أداء طلبة دولة الإمارات بمقدار 26 نقطة في العلوم ليصل إلى 458 نقطة، وبمقدار 21 نقطة في الرياضيات ليصل إلى 453 نقطة، وبمقدار 15 نقطة في القراءة ليصل إلى 433 نقطة.

ويعكس تصدر دولة الإمارات الدول العربية المشاركة في «PISA 2025» في مجالات العلوم والرياضيات والقراءة، أثر الجهود الوطنية المبذولة في تطوير المناهج، والارتقاء بجودة التدريس، وتمكين الكوادر التعليمية.

كما أظهرت نتائج «PISA 2025» مستوى متقدماً في الجاهزية الرقمية للمدارس في دولة الإمارات، إلى جانب ترسيخ الاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأفاد 81.7% من الطلبة بأنهم يتعلمون في دروسهم كيفية تقييم المعلومات المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط 62.6% في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويدرس 96.3% من الطلبة في مدارس لديها إرشادات خاصة بالمواد الدراسية لاستخدام الأجهزة الرقمية، مقارنة بمتوسط 71.2% في المنظمة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة والابتكار.

وعلى مستوى إمارات الدولة، تصدرت إمارة دبي الأداء في المجالات الثلاثة، محققةً 506 نقاط في العلوم، و496 نقطة في الرياضيات، و484 نقطة في القراءة، متجاوزة بذلك المتوسط الوطني بفارق 48 نقطة في العلوم، و43 نقطة في الرياضيات، و51 نقطة في القراءة.

كما تفوق أداء طلبة دبي على متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجالات الثلاثة، بفارق 24 نقطة في العلوم، و33 نقطة في الرياضيات، و23 نقطة في القراءة، ويبرز هذا الأداء المستوى المتقدم الذي حققته الإمارة، ويوفر فرصة لدراسة الممارسات التعليمية الفاعلة في مدارسها، والاستفادة منها على نطاق أوسع، بما يدعم الارتقاء بالأداء، وتقليص الفجوات على مستوى الدولة.

وشارك في التقييم 34 ألفاً و639 طالباً وطالبة من 1070 مدرسة في دولة الإمارات، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة، وتكامل الجهود بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية في الدولة.

• %81.7 من الطلبة يتعلمون في دروسهم كيفية تقييم المعلومات المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي.