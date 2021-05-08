بريطانيا ستكون خالية من كورونا هذا الصيف

المصدر: د ب أ

قال مسؤول بريطاني سابق إن سكان المملكة المتحدة سيكونون محميين من "كوفيد 19" هذا الصيف.

وقال كلايف ديكس، الذي تولى منصب رئيس فريق العمل الحكومي المعني بمتابعة اللقاحات في ديسمبر واستقال الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه لن يكون هناك انتقال للفيروس في المملكة المتحدة بحلول أغسطس.

وأضاف لصحيفة ديلي تليجراف يوم الجمعة: "سنحمي السكان على الأرجح من جميع السلالات المعروفة".

وتابع: "سنكون آمنين بحلول الشتاء القادم".

وبحسب الأرقام الحكومية، فقد تم إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة من لقاحات كوفيد 19 في المملكة المتحدة، من بينها 7ر16 مليون جرعة تشكل جرعة ثانية.

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