مقتل مدني في غارات إسرائيلية على سورية

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

قُتل مدني على الأقلّ وأصيب ستة آخرون بجروح فجر أمس، جراء غارات إسرائيلية على أهداف عدة في محافظة اللاذقية الساحلية ومحيطها، أعلنت دمشق تصدّي دفاعاتها الجوية لها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله، إن القصف الأخير أدى إلى مقتل مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية.

ونشرت وكالة سانا صوراً تظهر فتاة صغيرة ممددة على سرير داخل مستشفى بينما يعاين أطباء إصابتها وآثار دماء عليها. ويبدو في صورة أخرى رجل مسن ممدد على سرير بينما قناع أوكسجين مثبت على وجهه.

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