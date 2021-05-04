الأمم المتحدة ترحب بقرار بايدن قبول 62500 لاجئ

المصدر: جنيف - رويترز

رحبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بقرار الرئيس الأميركي جو بايدن قبول ما يصل إلى 62500 لاجئ هذا العام، وهو قرار تأمل المفوضية أن تحذو حذوه دول أخرى لإعادة توطين مزيد من الفارين من الحروب أو الاضطهاد.

وقال بايدن أمس الاثنين إنه أعاد إحياء خطة لزيادة أعداد اللاجئين المقبولين هذا العام في أعقاب موجة انتقادات من مؤيدين بسبب إبقاء الحدد الأقصى للاجئين مبدئيا عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 15000، والذي حدده سلفه دونالد ترامب.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، في بيان: "يحدوني الأمل في أن يكون هذا القرار الآن مصدر إلهام لدول أخرى لتسلك نفس الطريق، وتعيد أو تتوسع في التزامات إعادة التوطين".

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