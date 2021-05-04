الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير الروسي

المصدر: بروكسل ■ رويترز

استدعى الاتحاد الأوروبي، أمس، السفير الروسي لديه للتنديد بقرار موسكو منع دخول ثمانية مسؤولين إلى البلاد، والذي قال الكرملين إنه رد على العقوبات التي فرضها التكتل على مواطنين روس.

وقال المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو في إفادة صحافية: «تم استدعاء السفير الروسي، لنبلغه إدانتنا واعتراضنا بأشد العبارات».

وأضاف ستانو: «لا يوجد تفسير قانوني على الإطلاق لمثل هذا الإجراء، القرارات الروسية في هذا الصدد وكل هذه العقوبات من الواضح أنها ذات دوافع سياسية وتفتقر إلى أي أساس قانوني».

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت إن من بين الممنوعين من دخول البلاد نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المعنية بالقيم والشفافية، فيرا يوروفا، ورئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي.

ويمثل استدعاء السفير الروسي أحدث حلقة في التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين الجانبين منذ بداية عام 2021، عندما طردت موسكو دبلوماسيين أوروبيين.وأثار التكتل غضب موسكو من خلال مطالبته بإطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني.

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