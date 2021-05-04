تمديد «الطوارئ» في فلسطين

المصدر: رام الله ■ د.ب.أ

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، مرسوماً رئاسياً بتمديد حالة الطوارئ لشهر جديد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) أن المرسوم تضمن إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية اعتباراً من أمس ولمدة ثلاثين يوماً، لمواجهة استمرار تفشي وباء «كورونا».

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، تسجيل 11 وفاة و565 إصابة جديدة بالفيروس و779 حالة تعافٍ خلال أربع وعشرين ساعة.

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