بلينكن: الصين تتصرف بشكل «عدواني»

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الصين الواثقة بشكل متزايد تتصرف «بعدوانية أكبر في خارج حدودها».

وأضاف بلينكن في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على قناة «سي بي إس»: «ما شهدناه خلال السنوات العديدة الماضية هو أن الصين تتصرف بشكل أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج. هذه هي الحقيقة».

ورداً على سؤال حول ما يعتبره هدف بكين طويل الأمد، قال بلينكن: «أعتقد أنه بمرور الوقت تؤمن الصين بأنها يمكن أن تكون، ويجب أن تكون، وستكون الدولة المهيمنة في العالم». ورداً على سؤال حول احتمال حدوث مواجهة عسكرية مع الصين، قال بلينكن: «أعتقد أن الوصول إلى هذه النقطة أو حتى السير في هذا الاتجاه يتعارض بشدة مع مصالح كل من الصين والولايات المتحدة».

وشدد كبير الدبلوماسيين الأميركيين على أن هدف بلاده ليس احتواء الصين، أو كبحها، أو إبقاءها محاصرة، مضيفاً أنه «من أجل الحفاظ على هذا النظام القائم على القواعد الذي تمثل الصين تحدياً له. وأن أي شخص يشكل تحدياً لهذا النظام، سنقوم بالوقوف ضده وندافع عن هذا النظام».

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