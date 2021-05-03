الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 577039-32461118
الهند: 215542-19557457
البرازيل: 406437-14725975
فرنسا: 104735-5642359
تركيا: 40504-4849408
روسيا: 250336-4823255
المملكة المتحدة: 127540-4420201
إيطاليا: 121177-4044767
إسبانيا: 78216-3524077
ألمانيا: 83092-3405163
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 15498-1070366
34 - الأردن: 8871-712077
39 - لبنان: 7324-528208
40 - الإمارات: 1591-521948
41 - المغرب: 9026-511562
42 - السعودية: 6968-418411
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