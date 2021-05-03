الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 577039-32461118

الهند: 215542-19557457

البرازيل: 406437-14725975

فرنسا: 104735-5642359

تركيا: 40504-4849408

روسيا: 250336-4823255

المملكة المتحدة: 127540-4420201

إيطاليا: 121177-4044767

إسبانيا: ‭‭‭78216‬‬‬-‭‭‭3524077‬‬‬

ألمانيا: 83092-3405163

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 15498-1070366 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬

34 ‬‬‬‬- الأردن: 8871-712077

39 - لبنان: 7324-528208

40 - الإمارات: 1591-521948

41 - المغرب: 9026-511562

42 - السعودية: 6968-418411

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