قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 151.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و323027.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 576306-32424075

الهند: 211853-19164969

البرازيل 403781-14659011

فرنسا: 104543 5616689

تركيا: 40131-4820591

روسيا: 249994-4814558

المملكة المتحدة: 127526-4418530

إيطاليا: 121033-4035619

إسبانيا: ‭‭‭78216‬‬‬-‭‭‭3524077‬‬‬

ألمانيا: 83251-3393996

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 15465-1065199 ‭‭‭‭

34 ‬‬‬‬- الأردن: 8801-709817

39 - لبنان: 7278-526578

40 - الإمارات: 1587-520236

41 - المغرب: 9023-511249

42 - السعودية: 6957-417363

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