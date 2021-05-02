قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 151.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و323027.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 576306-32424075
الهند: 211853-19164969
البرازيل 403781-14659011
فرنسا: 104543 5616689
تركيا: 40131-4820591
روسيا: 249994-4814558
المملكة المتحدة: 127526-4418530
إيطاليا: 121033-4035619
إسبانيا: 78216-3524077
ألمانيا: 83251-3393996
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 15465-1065199
34 - الأردن: 8801-709817
39 - لبنان: 7278-526578
40 - الإمارات: 1587-520236
41 - المغرب: 9023-511249
42 - السعودية: 6957-417363
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