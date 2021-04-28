بلينكن: يجب أن تمتنع تركيا والحلفاء عن شراء أسلحة روسية

المصدر: واشنطن - رويترز

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تركيا وجميع حلفاء الولايات المتحدة اليوم الأربعاء من شراء أسلحة روسية من الآن فصاعدا، قائلاً إن هذا قد يؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات.

وقال بلينكن، في حفل افتراضي بمركز الصحافة الأجنبية، إنه في ضوء وجهات نظر الرئيس جو بايدن المعروفة بشكل واسع، فإن اعترافه يوم السبت بمذبحة الأرمن عام 1915 باعتبارها إبادة جماعية لم يكن مفاجئا.

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