قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد-19
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 148.19 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و265595.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 572993-32192509
الهند: 197894-17636307
البرازيل: 391936-14369423
فرنسا: 103603-5534313
روسيا: 248454-4779425
تركيا: 39057-4710582
المملكة المتحدة: 127453-4409631
إيطاليا: 119912-3981522
إسبانيا: 77855-3496134
ألمانيا: 81928-3316802
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 15348-1045010
34 - الأردن: 8660-704540
39 - لبنان: 7197-522763
40 - الإمارات: 1578-514591
41 - المغرب: 9005-509972
42 - السعودية: 6922-414219
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