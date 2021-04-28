قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد-19

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 148.19 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و265595.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 572993-32192509

الهند: 197894-17636307

البرازيل: 391936-14369423

فرنسا: 103603-5534313

روسيا: 248454-4779425

تركيا: 39057-4710582

المملكة المتحدة: 127453-4409631

إيطاليا: 119912-3981522

إسبانيا: ‭‭‭77855‬‬‬-‭‭‭3496134‬‬‬

ألمانيا: 81928-3316802

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 15348-1045010 ‭‭‭‭

34 ‬‬‬‬- الأردن: 8660-704540

39 - لبنان: 7197-522763

40 - الإمارات: 1578-514591

41 - المغرب: 9005-509972

42 - السعودية: 6922-414219

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