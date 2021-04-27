أميركا تعتزم تصدير 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

المصدر: واشنطن - د ب أ

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة تعتزم تصدير ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى دول أخرى.

أضافت أنه يمكن تصدير نحو عشرة ملايين جرعة في الأسابيع المقبلة بعد مراجعة إدارة الغذاء والدواء وذلك مع 50 مليون جرعة أخرى لا تزال في مراحل مختلفة من الإنتاج.

ولم يتضح البلدان التي ستتلقى اللقاحات، أو ما إذا كانت ستباع أم ستعار أم سيتم التبرع بها.

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