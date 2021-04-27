العثور على قارب يحمل جثث 17 مهاجراً قرب جزر الكناري

المصدر: مدريد - رويترز

ذكرت هيئة طوارئ محلية إسبانية في تغريدة على تويتر أن خفر السواحل عثر على قارب يحمل جثث مهاجرين وثلاثة ناجين جنوبي جزيرة إل يرو الصغيرة بجزر الكناري يوم الاثنين.

وقالت خدمة "112 كنارياس" "أنقذت طائرة البحث والإنقاذ ثلاثة مهاجرين من قارب عُثر عليه جنوبي إل يرو وعلى متنه عدة جثث ".

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن عدد المتوفين يبلغ 17.

ونُقل الناجون الثلاثة وهم رجلان وامرأة إلى المستشفى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news