تخفيف قيود الإغلاق في أسكتلندا وويلز وأيرلندا

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

خففت أسكتلندا وويلز وأيرلندا، أمس، من القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا مع العودة ببطء إلى حياة ما قبل الجائحة.

وستسمح أسكتلندا بإعادة فتح جميع المحال التجارية وصالات الألعاب الرياضية والمرافق الرياضية الداخلية، بينما ستتم إعادة فتح المقاهي والمطاعم لاستقبال مجموعات تصل إلى ستة أشخاص في الهواء الطلق.

وسيتم أيضاً استئناف الأعمال غير الضرورية في منازل الآخرين، بما في ذلك التنظيف والإصلاح والطلاء والديكور.

وكان يسمح فقط في السابق بإعادة فتح صالونات مصففي الشعر والحلاقين ومحال الأدوات المنزلية ومحال التصليح الكهربائي وصالات عرض السيارات، بينما كان بإمكان المراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. أما في ويلز، فقد أعيد فتح الحانات والمطاعم والمقاهي أيضاً، دون أن يُسمح بتناول الطعام داخل الأماكن المغلقة بعد. كما يُسمح حالياً بالسفر بين أسكتلندا وإنجلترا وويلز من جديد، ويمكن أن ترحب أماكن الإقامة السياحية باستقبال الزائرين مجدداً.

وفي أيرلندا، يمكن لمن هم دون سن الثامنة عشرة أن يشرعوا مجدداً في ممارسة الرياضة في الهواء الطلق وزيارة الحدائق.

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